В Кремле обсуждают ввод «военного положения» 1 28.07.2026, 7:40

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После выборов в Думу.

Российские чиновники не исключают, что после выборов в Госдуму в стране официально введут военное положение или же его отдельные элементы.

Об этом сообщает российское издание «Вёрстка».

Как пишет СМИ, соответствующую информацию им озвучили сразу несколько источников в федеральных и региональных органах власти РФ, а также в руководстве одной из оппозиционных думских фракций.

Так, согласно федеральному законодательству, для того, чтобы применить соответствующую меру, будет достаточно всего лишь указа президента, где должны быть указаны дата и время начала действия военного положения.

В случае, если это произойдет, это фактически будет означать жесткие ограничения. Среди таких:

«заморозка» деятельности партий и общественных организаций;

запрет любых массовых акций;

отмена всех выборов;

тотальная цензура;

комендантский час и ограничение передвижения граждан;

помимо этого, власти будут иметь право мобилизовать мирных жителей и их имущество на работы, связанные с обороной.

Два политтехнолога, которые работают с Кремлем, рассказали, что такой сценарий поддерживают «некоторые силовики, уже давно считавшие, что надо перестать жеманничать» с населением и «воевать всей страной».

«Триггером может послужить провал на фронте или в работе людей в войска», - предположил один из вышеупомянутых политтехнологов.

В то же время собеседник в руководстве одной из думских фракций отметил, что «положение страны становится все серьезное» и без крайних мер уравновесить ситуацию может и не выйдет.

При этом источник говорит, что указа диктатора РФ Владимира Путина «может и не быть», так как это разрушит систему максимального невовлечения россиян в военные дела.

Кроме того, стоит учитывать, что часть мер военного положения в РФ и так фактически действует. Примером является военная цензура, в связи с которой публикация информации, которая будет противоречить официальной позиции Минобороны, может грозить сотрудникам СМИ уголовными наказаниями, а самим медиа - лишением лицензии.

Также российское издание добавило, что на данный момент военное положение действует в части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые захвачены и под контролем российских оккупантов.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин по сей день боится проводить мобилизацию открыто. Но несмотря на это, после выборов в Госдуму он планирует мобилизовать в российскую армию от 300 до 500 тысяч россиян.

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