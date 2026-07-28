Все 100 сенаторов США приглашены на встречу с Зеленским в Капитолии 28.07.2026, 8:33

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На фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта об «адских» санкциях против России.

Все 100 сенаторов США были приглашены на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта об «адских» санкциях против России.

Как пишет The Hill, встреча состоится в Капитолии США в 18:00 по местному времени (1:00 среды по Минску).

«Встреча состоится на фоне рассмотрения Сенатом законопроекта, который предусматривает ужесточение санкций против России и ее торговых партнеров в ответ на продолжающуюся агрессию Москвы против Украины», - отмечает издание.

Зеленский находится в Вашингтоне, чтобы присутствовать на поминках по покойному сенатору Линдси Грэму (республиканец от Южной Каролины), одному из авторов законопроекта о санкциях и ключевому стороннику Украины в Конгрессе. Также на 28 июля у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Издание напоминает, что ранее небольшие группы сенаторов встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против России. Большая группа сенаторов от обеих партий встретилась с Зеленским в Мюнхене в феврале, а некоторые сенаторы встречались с ним во время его предыдущих визитов в Вашингтон.

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