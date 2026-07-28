«При разводе мужу отдайте, а себе квартиру» 28.07.2026, 9:17

В Беларуси обсуждают бутылку уксуса по цене автомобиля.

В торговом центре «Сеница» под Минском заметили в продаже бутылку бальзамического уксуса Giusti Reserva 100 объемом 100 мл за 4368 рублей. Если пересчитать стоимость на литр, получится 43 680 рублей (около 15 тысяч долларов). Фото ценника быстро разошлось по соцсетям, пишет «Зеркало».

«Я не представляю, куда этот уксус добавлять нужно», — признался автор поста в Threads.

В комментариях одни принялись шутить над необычной ценой, другие — искать применение самому товару:

«Все равно дешевле, чем 1 гигабайт интернета в роуминге у МТС».

«Этим уксусом Ленина бальзамируют! Вот и цена такая».

«При разводе мужу отдайте, а себе квартиру».

«Я постоянно такой беру. С дошираком самое то».

«В свой инвестиционный портфель».

«Закапывать по капле в глаза раз в неделю в течении всей жизни».

«В стиральную машинку вместо кондиционера, чтоб смягчить одежду».

«С пельменями бахнуть».

«К стейку из единорога».

«Лучок замариновать».

«В черную икру?»

«Хорошо известковый налет убирает с унитаза».

Некоторые сравнили покупку уксуса с другими дорогостоящими приобретениями, например, квартирами и автомобилями:

«Меняю однушку в Гатово на литр уксуса Giusti Reserva. Агентствам не беспокоить».

«У меня дома коллекция из раритетных уксусов. Меняю на Lamborgini не старше 22 года».

«Литр стремного уксуса или BMW X6 M? Кажется, выбор очевиден».

Обсуждали и место продажи такого товара. Один из пользователей написал:

«Возможно, уксус и дорогой, и для ресторана Michelin подходит, но вопрос! Почему он лежит в магазине в Сенице, а не в Дубае?»

Ему ответили:

«Наверное, этот вопрос хоть раз в жизни, но возникал у каждого из нас: «Почему я в Сенице, а не в Дубае».

Некоторые предположили, что столь высокий ценник — маркетинговый ход:

«Это специально ставят такую цену, чтобы на фоне самого дорогого уксуса в принципе выглядела цена нормально».

«У производителя 650 евро стоит. Хорошо навариваются на нем перекупы».

Впрочем, нашлись и те, кто подтвердил, что продукт действительно относится к числу самых дорогих в мире и стоит своих денег:

«Хороший уксус, у меня такой есть, стоил около 500 евро, но его хватит, наверное, до пенсии еще и моим внукам…»

«Aceto balsamico — это не уксус, как мы привыкли, типа яблочный, винный или т. д. Это соус, тягучий, темно-коричневого цвета, с приятным кисло-сладким привкусом. Универсален, подается как к салатам, мясу, так и к фруктам и даже мороженому. Короче, особый вид гурманского вы***вания. Мы в Италии пользуемся часто aceto balsamico, но покупаем его как простые смертные, другой марки, по цене 3−4 евро за бутылесик».

Как рассказали также в комментариях, Giusti Reserva 100 — один из самых дорогих традиционных бальзамических уксусов. Число 100 в названии означает, что продукт выдерживался 100 лет. Его выпускает итальянская компания Giuseppe Giusti, основанная в 1605 году. Для этой линейки используют содержимое самых старых семейных бочек, а сам уксус поставляется в деревянной шкатулке с пипеткой из выдувного стекла, поскольку его используют буквально по нескольку капель.

«При разводе мужу отдайте, а себе квартиру». Беларуси обсуждают бутылку уксуса по цене автомобиля

Нашлись и те, кто подтвердил, что продукт действительно относится к числу самых дорогих в мире и стоит своих денег.

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