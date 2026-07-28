Пашинян озвучил предупреждение Москве, которое не понравилось Путину 28.07.2026, 8:09

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Никол Пашинян

Фото: AP

И потребовал снять ограничения на импорт армянской продукции.

Армянский премьер Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что в стране может состояться референдум о вступлении в Европейский союз.

Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Разговор стал первым после парламентских выборов, прошедших в Армении в июне.

По данным правительства Армении, Пашинян также потребовал от Москвы снять ограничения на импорт армянской продукции, подчеркнув, что они противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Путин обратил внимание на необходимость как можно скорее определиться с дальнейшим курсом страны: провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

В правительстве Армении уточнили, что Пашинян допустил проведение такого референдума, но только после официальной подачи заявки на вступление в Евросоюз.

Также известно, что Москва не поздравила Пашиняна с победой его политической силы на парламентских выборах.

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