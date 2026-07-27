Путин и Пашинян поговорили по телефону 2 27.07.2026, 21:15

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Кремль и Ереван разошлись в версиях разговора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава России Владимир Путин провели телефонный звонок 27 июля. Пресс-служба Кремля сообщила об обсуждавшемся референдуме, в Ереване проинформировали о разговоре насчет введенных РФ ограничений.

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, собеседники «обменялись мнениями по повестке дня армяно-российских отношений, в частности, по вопросам, возникающим в двусторонних экономических отношениях».

Пашинян подчеркнул, что «ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и призвал принять меры для решения этих вопросов».

В Кремле сообщили, что звонок состоялся по инициативе армянской стороны, а Путин «подтвердил приверженность принятому на саммите Евразэс в Астане 29 мая 2026 года совместному заявлению лидеров Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз».

«В частности, была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что проведение референдума практически возможно только после того, как Армения подаст официальную заявку на членство в ЕС и сделает этот вопрос содержательным.

«В то же время премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения к решению вышеупомянутых вопросов посредством открытого, основанного на партнерстве и дружественного диалога», — говорится в сообщении пресс-службы армянского премьера.

Отметим, что в последнее время наблюдается ужесточение политики РФ по отношению к Армении. Например, Россия — главный торговый партнер страны — ввела ограничения на ввоз множества категорий товаров, и это потенциально затронет отрасли традиционного армянского экспорта: от фруктов и овощей до минеральной воды и вина.

Происходит это на фоне того, что Ереван все больше отдаляется от Москвы, тяготея к Евросоюзу и США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете поддержки для Армении в знак солидарности.

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