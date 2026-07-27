Трамп пригрозил Ирану мощными военными ударами 5 27.07.2026, 20:48

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Фото: Getty Images

Также президент США сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном.

Соединенные Штаты вновь будут наносить удары по Ирану, если текущий переговорный процесс окажется неэффективным. Об этом порталу Axios рассказал президент США Дональд Трамп.

«Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям», — подчеркнул Трамп.

На вопрос, сколько времени политик отводит дипломатии, президент Соединенных Штатов ответил: «Не много времени, все будет быстро или никак». Он также напомнил, что 24 июля отдал распоряжение поставить удары по иранской территории на паузу, поскольку страны, посредничающие в контактах Вашингтона и Тегерана, попросили дать дипломатии шанс.

Дональд Трамп повторил, что Иран хочет договориться с США. Он также подтвердил, что у него запланирована встреча в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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