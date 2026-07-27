ФИФА назвала автора лучшего гола ЧМ-2026 2 27.07.2026, 21:25

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Фото: Getty Images

Видеофакт.

Награду за гол турнира получил защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопес Кабрал за мяч, забитый в ворота Аргентины.

Кабрал отличился на 103-й минуте матча 1/16 финала в Майами. Он обыграл Алексиса Мак Аллистера на замахе и мощным ударом с угла штрафной площади закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

«Когда я поднял взгляд и увидел, как мяч летит в верхний угол, я подумал: „Что же я только что сотворил?“ Я не мог поверить. Каждый мечтает забить на чемпионате мира, но сделать это таким образом, против такой великой команды, было невероятно», — сказал Кабрал.

Гол Кабрала сравнял счет в матче — 2:2, однако впоследствии аргентинцы забили решающий мяч. Матч завершился. победой Аргентины со счетом 3:2 после дополнительного времени.

По словам защитника, после его гола мать потеряла сознание от переизбытка эмоций.

«Перед игрой я сказал маме и своей девушке, что если забью, то побегу к ним. Когда я подошел, то увидел, что мама плачет. Все были заняты тем, что приводили ее в чувство, так как она потеряла сознание после моего гола», — рассказал Кабрал.

Второе место в голосовании занял гол Эльдора Шомуродова из сборной Узбекистана в ворота Демократической Республики Конго (1:3), а третьим стал мяч Вилсона Исидора из Гаити в матче против Марокко (2:4).

В список также вошли результативные удары Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Хулиана Альвареса, Эрлинга Холанда и других футболистов.

Благодаря этой награде Кабрал вошел в список победителей в номинации Гол турнира наряду с Ришарлисоном (2022), Бенжаменом Паваром (2018) и Хамесом Родригесом (2014).

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