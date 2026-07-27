Украина начала применять против РФ крылатые ракеты Ruta Block 1
- 27.07.2026, 21:37
- 1,282
Дальность полета таких ракет превышает 300 километров.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. Подробности раскрыл амеркианский портал TWZ.
Издание сообщает, что фото обломков перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты были опубликованы российскими Telegram-каналами.
«Изображения представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение», — говорится в публикации.
Дальность полета такой ракеты превышает 300 километров, а вес ее боевой части превышает 150 килограмм.