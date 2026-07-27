закрыть
27 июля 2026, понедельник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина начала применять против РФ крылатые ракеты Ruta Block 1

  • 27.07.2026, 21:37
  • 1,282
Украина начала применять против РФ крылатые ракеты Ruta Block 1
Фото: Defence Industry Europe

Дальность полета таких ракет превышает 300 километров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России недорогие крылатые ракеты Ruta Рута Block 1. Подробности раскрыл амеркианский портал TWZ.

Издание сообщает, что фото обломков перехваченной российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты были опубликованы российскими Telegram-каналами.

«Изображения представляют собой первое общедоступное свидетельство того, что новое дальнобойное оружие поступило на боевое применение», — говорится в публикации.

Дальность полета такой ракеты превышает 300 километров, а вес ее боевой части превышает 150 килограмм.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова