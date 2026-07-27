На торгах продали известный горнолыжный центр
- 27.07.2026, 22:03
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За него устроили «драку».
На торгах продали горнолыжный центр «Логойск» компании «Трайпл». Первоначальная цена на аукционе была 13,9 млн рублей, но в итоге за эту недвижимость выручили более солидную сумму.
Торги на сайте «БелЮрОбеспечения» состоялись 23 июля, в них приняли участие два участника. Они перебивали ставки друг друга, в итоге этот центр продали за
19 млн 553,4 тыс. рублей.
Напомним, горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» был открыт в январе 2004 года. Собственником комплекса является компания «Трайпл» опального бизнесмена Юрия Чижа.
В марте 2026 года горнолыжный центр объявил о закрытии. Выяснилось, что причина остановки работы любимого места отдыха многих белорусов — в долгах, из-за которых его арестовали. Как в марте этого года заметило «Зеркало», по данным Единого госрегистра юрлиц и ИП (ЕГР), у «Трайпла» накопились долги по налогам.
Этот горнолыжный центр ранее уже выставляли на торги — и в 2023 году, и в нынешнем. К примеру, в апреле этот объект пытались продать за 23,2 млн рублей.