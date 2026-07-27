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ВСУ ответили на угрозы Ирана после ударов в Каспийском море

  • 27.07.2026, 22:26
ВСУ ответили на угрозы Ирана после ударов в Каспийском море
ФОТО: 37ОБР

Мнение Тегерана относительно атак на логистику россиян Киев не волнует.

Логистика, помогающая России в ведении войны против Украины, является законной военной целью для Вооруженных сил Украины. Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире национального телемарафона.

Комментируя угрозы Ирана, он, в частности, заявил: «В таких ситуациях часто говорят: «Пусть холодной водой запьют». Видимо, у них там очень жарко, и этой воды просто нет».

Плетенчук добавил, что мнение Ирана относительно атак на военную логистику россиян должно волновать Украину в последнюю очередь.

«Страна, которая поддерживает другого врага не только на словах, но и непосредственно, предоставив ему такой инструмент террора, как дроны-камикадзе, масштабировав их производство на его территории и проводя обучение операторов, – пожалуй, ее мнение – последнее, что должно нас беспокоить в такой ситуации», – подчеркнул спикер ВМС.

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