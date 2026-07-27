Австрия одобрила реформу военной службы 27.07.2026, 23:31

Из-за войны РФ против Украины.

Правительство Австрии после нескольких месяцев переговоров 27 июля согласовало реформу военной службы, обосновав ее изменением ситуации с безопасностью в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Коалиция согласовала компромиссную модель «6+3». Она предусматривает, что срочная военная служба останется шестимесячной, однако после нее военнообязанные будут проходить еще три месяца обязательной подготовки в войсках и резерве.

Кроме того, денежное довольствие военнослужащих срочной службы планируют повысить с 625 до 1000 евро в месяц, а также впервые ввести гарантированный оплачиваемый отпуск.

Для тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу, ее продолжительность пока останется прежней – девять месяцев. В то же время правительство предусмотрело еще два дополнительных месяца, которые поначалу будут добровольными. Если же число призывников в армию опустится ниже установленного порога, эти два месяца станут обязательными.

По данным издания, необходимость реформы в правительстве объясняют войной России против Украины, ухудшением ситуации с безопасностью в Европе, гибридными угрозами и кибератаками. В результате нагрузка на австрийскую армию возросла, в то время как вооруженные силы уже давно сталкиваются с нехваткой личного состава.

Во время презентации реформы канцлер Кристиан Штокер заявил, что принятые меры должны укрепить безопасность страны. Глава МИД Беате Майнль-Райзингер подчеркнула, что Австрия не должна быть «слепым пятном на карте европейской безопасности».

Для вступления реформы коалиции в силу необходимо заручиться поддержкой оппозиции, поскольку для внесения соответствующих конституционных изменений требуется большинство в две трети голосов парламента. После этого парламент должен принять необходимые законы. Правительство рассчитывает, что реформа заработает с начала 2027 года.

Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. Пересмотр системы срочной службы свидетельствует о том, что даже нейтральные страны Европы меняют оборонную политику под влиянием войны России против Украины и ухудшения ситуации с безопасностью на континенте.

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