Топливный кризис докатился до железных дорог России 27.07.2026, 21:51

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РЖД столкнулись с нехваткой солярки для локомотивов.

В России топливный кризис, вызванный ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим мощностям, добрался и до промышленного железнодорожного транспорта. Как сообщает профильное издание «Гудок», операторы подъездных путей (путей необщего пользования), обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на общую магистральную сеть РЖД, столкнулись с резким подорожанием дизельного топлива, перебоями в оптовых поставках и вынужденным переходом на более дорогие мелкооптовые закупки. В итоге Ассоциация «Промжелдортранс» обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизеля, предупредив, что для отрасли это вопрос выживания.

Через пути необщего пользования проходит более 80% всех грузов в стране, включая уголь, металл, продукцию военной и химической промышленности. За первое полугодие 2026 года погрузка на сети РЖД составила почти 549 млн тонн, причем каждому составу предшествует маневровая работа на подъездных путях. В отличие от магистральной сети, где широко используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт критически зависит от тепловозов и дизель-генераторов.

По данным «Промжелдортранса», предприятия сталкиваются с задержками поставок топлива и проблемами при закупках на бирже. В ряде регионов стоимость дизеля достигала 150–180 рублей за литр — более чем вдвое выше уровня начала года. При этом, как отмечает ассоциация, рост с 60 рублей произошел всего за одну неделю. Для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такой скачок цен оказался критичным.

Фарид Хусаинов из ВШЭ сообщил, что для операторов подъездных путей заменить дизель технически невозможно. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин подчеркнул, что дизель необходим не только тепловозам, но и вспомогательной технике, обслуживающей инфраструктуру. Исполнительный директор «Промжелдортранса» Александр Маняхин предложил создать в регионах совместные рабочие группы с Минэнерго, которые в ручном режиме будут определять очередность поставок дизельного топлива предприятиям, обеспечивающим бесперебойную работу логистических цепочек.

Согласно подсчетам Reuters, в результате украинских атак Россия потеряла около 40% мощностей своих НПЗ. На второй неделе июля выпуск бензина упал до 75–80 тыс. тонн в сутки при летнем пике спроса 115–120 тыс. тонн. По данным РБК, в июне–июле полные или частичные ограничения на продажу топлива вводились в 80 регионах, включая российские территории и оккупированные украинские.

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