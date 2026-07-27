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Трамп отреагировал на заявление Зеленского о помощи РФ Ирану

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  • 27.07.2026, 22:06
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Трамп отреагировал на заявление Зеленского о помощи РФ Ирану
Фото: Getty Images

Президент США намерен спросить об этом у Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует выяснить у российского диктатора Владимира Путина, передавала ли Россия Ирану спутниковые данные об американских военных объектах в регионе Персидского залива.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Трампа попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о российской помощи Ирану в подготовке ударов по базам США в регионе Персидского залива.

«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом у Путина. Если это действительно так, то это не оказало существенного влияния», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что если помощь и была, то «это не сработало, потому что у них (у Ирана. — Ред.) нет армии, нет военно-воздушных сил, нет военно-морского флота, у них нет ничего».

«Я не думаю, что они это делали. Во всяком случае, не на высоком уровне, а если и делали, то это не оказало никакого влияния», — заявил Трамп.

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