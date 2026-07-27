Соболенко сыграет в паре с легендой тенниса

Соболенко сыграет в паре с легендой тенниса5
- 27.07.2026, 22:16
Напарником белоруски станет Новак Джокович.
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали составы пар, которые напрямую попали в основную сетку турнира смешанного разряда.
Согласно заявочному листу, напарником первой ракетки мира Арины Соболенко в миксте станет 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович.
Матчи основных сеток US Open – 2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Смешанный турнир состоится 25–26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.