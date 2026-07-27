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Соболенко сыграет в паре с легендой тенниса

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  • 27.07.2026, 22:16
Соболенко сыграет в паре с легендой тенниса
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Напарником белоруски станет Новак Джокович.

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали составы пар, которые напрямую попали в основную сетку турнира смешанного разряда.

Согласно заявочному листу, напарником первой ракетки мира Арины Соболенко в миксте станет 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович.

Матчи основных сеток US Open – 2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Смешанный турнир состоится 25–26 августа. Восемь мест в сетке будут распределены по wild card, еще две путевки разыграют в квалификации 24 августа.

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