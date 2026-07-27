Как скрытое наступление ВСУ сорвало планы России на Запорожье 27.07.2026, 22:37

ФОТО: 92 ОШБР

Операция в режиме тишины.

На протяжении последних шести месяцев украинская армия ведет наступление на участке фронта шириной около 50 километров, постепенно возвращая под свой контроль населенные пункты, утраченные годом ранее.

Об этом пишет влиятельный OSINT-эксперт Клемен Молин (Clement Molin).

Из-за отсутствия официальных заявлений и крайне малого количества видеоматериалов об этой операции известно очень немного, поэтому я собрал всю доступную информацию, чтобы разобраться в происходящем.

В 2025 году российская армия вдвое увеличила темпы своего продвижения по сравнению с 2024-м, однако наиболее заметные успехи она достигала не на Донбассе. Уже в начале года россияне захватили Великую Новоселку, после чего начали наступление на север в направлении Комара и на запад в сторону Гуляйполя. К концу года положение Украины стало критическим: оборонительные рубежи, ориентированные на юг, были прорваны с востока, а российские войска постепенно приближались к Запорожью — городу с населением около 800 тысяч человек.

После захвата Гуляйполя многие ожидали падения Покровского, Тернуватого (куда россияне к тому моменту уже проникли), а затем и Орехова. Предполагалось, что к концу года российская армия выйдет к окраинам Запорожья, однако спустя семь месяцев ситуация практически не изменилась: российские войска по-прежнему остаются заблокированными к западу от Гуляйполя. Более того, севернее они потеряли значительные территории, что фактически остановило это наступление. Хотя оно считалось второстепенным по сравнению с основной кампанией на Донбассе, в нем были задействованы огромные силы — пять общевойсковых армий и один армейский корпус.

Все началось в феврале, когда в этот район были переброшены несколько десантно-штурмовых бригад. Под прикрытием густого тумана они провели механизированную атаку, высадив пехоту в спорных населенных пунктах, зачастую уже за позициями первых российских групп, проникших в села. Затем населенные пункты последовательно зачищались, а украинские подразделения сами начали постепенно просачиваться дальше на юг. Уже в марте они закрепились восточнее и западнее Успеновки, перекрыв российским войскам возможность продвигаться в направлении Покровского и Тернуватого.

В ответ Россия перебросила на этот участок несколько бригад и дивизий морской пехоты, а также подразделения 68-го армейского корпуса.

С апреля десантно-штурмовые бригады были переброшены севернее с задачей наступления на Комар. Цель этой перегруппировки заключалась в том, чтобы не позволить 90-й танковой дивизии перебросить свои силы на направление Доброполья.

На этот раз масштабного механизированного наступления не было: рельеф местности, пересеченный несколькими реками, прежде всего Волчьей, делал его практически невозможным. Вместо этого небольшие украинские пехотные группы постепенно проникали вперед, продвигаясь к следующему естественному рубежу — реке Мокрые Ялы.

Важно понимать, что, несмотря на восьмимесячное присутствие в этом районе, российские войска так и не смогли надежно закрепиться. Разветвленная сеть рек осложняла логистику, а небольшие размеры населенных пунктов не позволяли сосредоточить значительные силы.

В результате украинским подразделениям удалось сравнительно скрытно выйти в тыл российских позиций и достичь реки Мокрые Ялы.

В районе операции был введен строгий режим информационного молчания. За исключением одного видеоролика (впоследствии удаленного), на котором украинские военные поднимают флаг над освобожденным селом, украинская сторона не публиковала практически никаких материалов об операции, которая к тому моменту продолжалась уже три месяца.

Российская сторона также продолжала скрывать реальную обстановку. Группировка «Восток» публиковала лишь видеозаписи, которые было трудно геолоцировать, а также продолжала отправлять так называемые группы «флаговтыка», фактически выполнявшие самоубийственные задачи: они добирались до Искры, поднимали российский флаг и тем самым создавали иллюзию контроля над территорией.

На карте я приблизительно отразил ситуацию, сложившуюся за последние недели. Она основана главным образом на нескольких геолоцированных видеозаписях, спутниковых снимках, фиксирующих авиационные и артиллерийские удары, а также разрозненных сообщениях в социальных сетях.

Иными словами, о реальном положении дел известно немного, однако можно утверждать, что украинские силы вышли к окраинам Комара, вынудив 90-ю танковую дивизию удерживать на этом направлении около половины своих сил.

Я практически уверен, что все российские подразделения, находившиеся севернее реки Волчьей (в районе Ивановки) или реки Соленой (в районе Новопавловки), были уничтожены либо попали в плен. Такой вывод можно сделать, исходя из масштабов российских авиаударов (не менее сотни), нанесенных по этим районам.

Таким образом, участок так называемой «Новой линии Донбасса» удерживается уже десятый месяц подряд. Также можно с высокой вероятностью говорить о том, что Украина восстановила контроль над несколькими населенными пунктами южнее, что подтверждается характером авиаударов в этом районе.

Пока операция продолжается, я намеренно не раскрываю дополнительных деталей, соблюдая требования украинской оперативной безопасности (OPSEC), до появления новых подтверждений.

Украинские силы активно используют беспилотники, создавая широкую зону, недоступную для противника. Особенно это касается района вдоль реки вплоть до Великой Новоселки.

Наступление развивается постепенно: небольшие пехотные группы медленно продвигаются вперед при поддержке артиллерии, размещенной в лесных массивах западнее, а также периодических авиаударов по позициям российских операторов беспилотников в районе Комара.

В целом важно понимать, что эта операция стала возможной потому, что российская армия испытывает серьезные трудности с переброской подкреплений на передовую. Кроме того, противотанковые рвы препятствуют проведению механизированных или моторизованных атак, которые могли бы доставить подкрепления.

О проблемах российского командования говорит и характер применения авиации. Ежедневно наносятся удары далеко за линией фронта — вплоть до Просяной и Чаплиного, расположенных в 35—40 километрах от переднего края. Хотя официальной целью является срыв действий украинских сил, подобные удары, скорее, свидетельствуют о недостаточной эффективности российских беспилотников на этом направлении, в частности дронов семейства «Молния».

В результате этой операции Украина не только выиграла время для дальнейшего укрепления обороны на Павлоградском направлении, но и нанесла чувствительный удар по российской группировке на этом участке фронта. Если нынешняя динамика сохранится, наступление может получить продолжение летом и затем осенью.

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