Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
- 27.07.2026, 23:46
Обогнала Nvidia.
Рыночная капитализация Apple достигла почти $5 трлн по итогам торгов в понедельник, 27 июля, что позволило ей вернуть себе статус самой дорогой публичной компании мира, пишет Business Insider.
Акции Apple выросли на 2% в ходе торговой сессии, в то время как бумаги Nvidia, удерживавшей лидерство в последнее время, снизились на 5%. В результате капитализация Nvidia сократилась до $4,77 трлн.
Таким образом, рост Apple и одновременное падение Nvidia привели к смене лидера по рыночной стоимости среди глобальных публичных компаний.
Как отмечает BI, инвесторы начали распродавать акции Nvidia в этом месяце после того, как китайский стартап Moonshot AI представил новую ИИ-модель, в итоге на рынке заговорили о повторении «момента DeepSeek».