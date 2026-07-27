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Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

  • 27.07.2026, 23:46
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Обогнала Nvidia.

Рыночная капитализация Apple достигла почти $5 трлн по итогам торгов в понедельник, 27 июля, что позволило ей вернуть себе статус самой дорогой публичной компании мира, пишет Business Insider.

Акции Apple выросли на 2% в ходе торговой сессии, в то время как бумаги Nvidia, удерживавшей лидерство в последнее время, снизились на 5%. В результате капитализация Nvidia сократилась до $4,77 трлн.

Таким образом, рост Apple и одновременное падение Nvidia привели к смене лидера по рыночной стоимости среди глобальных публичных компаний.

Как отмечает BI, инвесторы начали распродавать акции Nvidia в этом месяце после того, как китайский стартап Moonshot AI представил новую ИИ-модель, в итоге на рынке заговорили о повторении «момента DeepSeek».

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