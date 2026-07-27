В России уничтожил 39 тысяч армянских роз, ввезенных из Беларуси

В России уничтожил 39 тысяч армянских роз, ввезенных из Беларуси2
- 27.07.2026, 21:09
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Машина следовала из Минской области в Москву.
В Смоленской области уничтожена крупная партия роз армянского происхождения, которые пытались ввезти в Россию из Беларуси по поддельным документам. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
По данным ведомства, 18 июня в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможни остановили фуру под управлением гражданина Беларуси. Машина следовала из Минской области в Москву, а в товаросопроводительных документах груз значился как безалкогольные тонизирующие напитки. При досмотре в грузовом отсеке вместо напитков обнаружили 39,2 тыс. роз. Фитосанитарных документов на цветы не оказалось, а на сохранившихся фрагментах этикеток было указано их армянское происхождение.
«Данная мера была применена в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию», — говорится в публикации ведомства.
Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая. Причиной стали зараженные цветы, качество которых не соответствовало заявленным стандартам.