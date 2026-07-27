Брестское «Динамо» вышло на игру Кубка с нарисованными баллончиком номерами 27.07.2026, 20:58

В клубе рассказали, почему брестчане играли в такой форме.

Брестское «Динамо» появилось на поле в матче 1/8 финала Кубка Беларуси в тренировочных футболках, на которых номера были нанесены краской из баллончика. Причиной стало то, что «Славия» решила играть в гостевом комплекте белого цвета, а на основном комплекте брестчан номеров на спине не оказалось. Решение придумали креативное и на тренировочную форму команды номера нанесли.

Матч завершился домашней победой «Славии» со счетом 2:1. Мозырский клуб прошел в четвертьфинал, победным для «орлов» стал мяч, который Андрей Соловей забил на 38-й минуте.

Onlíner связался с пресс-секретарем брестского «Динамо» Евгением Романюком и узнал, почему гости вышли на матч в тренировочном комплекте формы.

— Когда стало известно о проблеме с формой и почему не удалось договориться со «Славией»?

— Обычно такие вещи согласовываются заранее, клубы обмениваются письмами. Но здесь возникло недопонимание. За час-полтора до матча на организационном собрании, где присутствуют делегат, судья, представители команд, выяснилось, что у нас проблема. Времени что-то везти из Бреста уже не было. Обсуждался даже вариант с формой «Славии», но играть в чужой красно-черной форме для нас было неприемлемо. Сама же тренировочная форма, в которой мы в итоге вышли, была на команде с утра — в ней проводили предматчевую разминку. Она, можно сказать, еще не остыла: мы обычно загружаем ее в ящики и стираем уже в Бресте. А тут пришлось доставать, освежать и наносить номера.

— Чья была идея с баллончиком? Как вообще проходил процесс?

— Это было коллективное решение, единственно верное в той ситуации. Вариант с пластырями обсуждался, но они отклеиваются при движении, когда игрок потеет. Поэтому поехали в ближайший строительный магазин за баллончиком. Наносили краску администраторы и начальник команды, я немного помогал, оператор наш тоже участвовал. Одну майку специально использовали как трафарет, чтобы потренироваться. Один человек все время сверялся с заявкой, чтобы не перепутать номера. Мы переживали, что краска потечет или смоется, но она продержалась хорошо, лишь чуть-чуть смылась.

— Как футболисты восприняли ситуацию?

— Ребята отнеслись нормально. Единственное — все переживали, что будет непривычно или неудобно. Но тренировочная форма того же фасона и качества, что и игровая. За 10—15 минут до стартового свистка они ее надели, мы спросили: нормально? Нормально. Форма — это последнее, что могло помешать нам победить. Просто не получилось, так бывает. Несколько человек из команды, с кем мы потом говорили по дороге домой, подтвердили: это вообще не отвлекало.

Комплект формы после матча частично раздали болельщикам, частично сохранили в клубе. Мы это все отложили, часть болельщикам раздали после матча. Но, говорю, если бы это была победная история, мы бы по-любому и в музей ее ставили, и разыграли как-то среди людей. А поэтому, учитывая немножко негативный для нас контекст, в том плане, что мы проиграли и вылетели, может, другое что-то придумаем, но пока мне сложно сказать, что именно. Майки у нас сохранятся, скажем так.

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