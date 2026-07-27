«Приорбанк», это что за рэкет?» 2 27.07.2026, 15:29

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Комиссия за снятие денег в банкомате составила треть от всей суммы.

Пользователь Threads под ником bautrukevich удивился, увидев чек после операции в банкомате.

«Я просто в шоке! – пишет он. – «Приорбанк», это с каких это пор комиссия за снятие в чужих банкоматах 7 рублей? Я снял всего 20! Это что за рэкет? Кажется, это последняя капля. Пользуясь больше 14 лет, точно ухожу и больше никому не посоветую».

По словам автора поста, в договоре об оказании услуг найти обхяснение этому он не смог:

«Я слепой или вообще в упор не вижу и не могу найти, где такие условия. Сейчас по описанию я даже не могу проверить, что это все было не в банкоматах «Приорбанка». Да и это уже не важно, потому что такое я делаю последний раз. Это просто край».

С похожей проблемой сталкивались и другие белорусы, о чем они написали в комментариях. Сайт Charter97.org приводит некоторые:

— Я так несколько лет назад сняла в чужом банкомате 5 рублей и комиссию за это взяли 5 рублей.

— Мне как-то в апреле нужно было снять наличные, чтобы рассчитаться с хозяином за квартиру. Решил что сниму в банкомате «Сбера» на вокзале рядом заведомо зная, что по моей премиальной карте Visa Signature нет комиссии в пределах $10000 по всему миру. При снятии у меня высвечивало стандартное уведомление о комиссии с карт других банков. Снял 465 рублей, приехал рассчитался по заселению и решил зайти в банкинг проверить баланс. Когда я зашел просмотреть историю операций, я был очень приятно удивлен, тем что увидел комиссию за снятие в 275 рублей.

— Точно такая же ситуация была и у меня, но с Infinite картой. Когда делал карту и заключал договор, условия были одни, а через год условия изменились якобы у них и с ними можно «своевременно ознакомиться на сайте», как сказали в поддержке.

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