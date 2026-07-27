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Экс-президент Южной Кореи получил приговор за ложь на выборах

  • 27.07.2026, 14:51
Экс-президент Южной Кореи получил приговор за ложь на выборах
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель отвергает обвинения и намерен обжаловать решение.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель был признан виновным в распространении ложных сведений во время президентской кампании 2022 года. Решение суда может серьезно ударить по его консервативной Партии народной власти, которой в случае окончательного утверждения приговора придется вернуть около 40 млрд вон (примерно $27 млн) избирательных расходов, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Центральный районный суд Сеула приговорил Юна к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года. Суд заявил, что его заявления во время кампании могли повлиять на «справедливое мнение избирателей» о кандидатах.

Юн Сок Ель отвергает обвинения и намерен обжаловать решение. Его адвокаты считают, что суд неверно интерпретировал факты и нормы избирательного законодательства.

Одним из эпизодов дела стало интервью в январе 2022 года, в котором Юн преуменьшил свои связи с гадателем, позднее осужденным за посредничество между супругой экс-президента Ким Кон Хи и Церковью объединения, которую обвиняли в передаче ей взяток в обмен на политическое влияние.

Суд также признал ложным заявление Юна о том, что в 2012 году, когда он работал прокурором, он не помогал адвокату получить доступ к бывшему чиновнику, подозреваемому в коррупции.

«Это решение стало очередным ударом для бывшего президента после его отстранения от власти», — пишут авторы The Independent.

Юн был снят с должности в апреле 2025 года после попытки ввести военное положение в декабре 2024 года, вызвавшей крупнейший политический кризис в стране за последние десятилетия. Против него продолжаются несколько уголовных процессов, включая дело о мятеже, по которому он получил пожизненный срок и также подал апелляцию.

Окончательное решение по текущему делу может иметь не только юридические, но и серьезные финансовые последствия для всей консервативной партии.

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