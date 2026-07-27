Кыргызстан обязал авиакомпании делать объявления в самолетах на кыргызском 1 27.07.2026, 14:16

Требование распространяется в том числе на иностранных перевозчиков.

Кыргызстан обязал все авиакомпании, выполняющие рейсы в страну, из нее и по ее территории, информировать пассажиров на борту на кыргызском языке, сообщили в телеграм-канале «Кыргызстан аэропорттору» ААК.

Требование распространяется в том числе на иностранных перевозчиков, которые выполняют международные рейсы в страну. До этого информацию на борту преимущественно сообщали на английском, русском и языке страны вылета.

На кыргызском языке должны звучать инструкции по безопасности и действиям в аварийных ситуациях, а также информация о взлете, посадке и другие необходимые объявления. Их содержание должно полностью соответствовать сообщениям на других языках.

Руководителям авиакомпаний поручили подготовить официальные тексты объявлений на кыргызском языке и использовать их на всех рейсах, которые попадают под новые правила.

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