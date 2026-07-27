Кыргызстан обязал авиакомпании делать объявления в самолетах на кыргызском

Кыргызстан обязал авиакомпании делать объявления в самолетах на кыргызском1
- 27.07.2026, 14:16
Требование распространяется в том числе на иностранных перевозчиков.
Кыргызстан обязал все авиакомпании, выполняющие рейсы в страну, из нее и по ее территории, информировать пассажиров на борту на кыргызском языке, сообщили в телеграм-канале «Кыргызстан аэропорттору» ААК.
Требование распространяется в том числе на иностранных перевозчиков, которые выполняют международные рейсы в страну. До этого информацию на борту преимущественно сообщали на английском, русском и языке страны вылета.
На кыргызском языке должны звучать инструкции по безопасности и действиям в аварийных ситуациях, а также информация о взлете, посадке и другие необходимые объявления. Их содержание должно полностью соответствовать сообщениям на других языках.
Руководителям авиакомпаний поручили подготовить официальные тексты объявлений на кыргызском языке и использовать их на всех рейсах, которые попадают под новые правила.