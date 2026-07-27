Каспаров назвал тех, кто посылает Кремлю через Токаева сигналы 1 27.07.2026, 9:21

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Гарри Каспаров

Важное послание главы Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вряд ли решился бы самостоятельно ставить Путина в неловкое положение призывами завершить войну — а значит, за ним стоят какие-то внешние силы. Такое мнение высказал один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров. По его оценке, скорее всего именно Европа и США пытаются таким образом передать Путину сигнал с призывом сворачивать «СВО», география которой продолжает расширяться, что вызывает у Запада серьёзную тревогу.

Своими соображениями российский оппозиционер поделился в интервью Ивану Тютрину на YouTube-канале «Форум cвободной России».

«Токаев с собственными инициативами такими к Путину обращаться не может. Люди восточные, и субординация у них есть. Неслучайно это совпало с тем, что сейчас мы читаем, что идет давление на администрацию Трампа, чтобы украинцы не били по Каспийскому трубопроводу. Огромные интересы здесь. Я думаю, что Токаев говорит от имени американцев и европейцев. Мне кажется, что польза в том, что еще раз стало очевидным, что никакого конца войны не будет. Путин его послал. Может, не совсем той лексикой, но в целом, если отбросить дипломатию, то примерно так и получается», — заявил Каспаров.

Он также добавил, что Путин дал понять: войне не будет конца, «пока Украина не выполнит наши требования» — то есть пока не капитулирует и не откажется от территорий, которые сам Путин не может захватить силой уже двенадцать лет. По словам Каспарова, показателен сам факт мессаджа: Путину предлагают остановиться, но что именно к этому добавил Токаев — неизвестно, и, скорее всего, ничего, поскольку и так всё очевидно.

«Для чистоты эксперимента было еще раз продемонстрировано, что никакого конца войны не будет. Для очень многих, кто пытается адекватно реагировать на угрозы, это еще один сигнал», — заключил оппозиционер.

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