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Силовики заявили о раскрытии «масштабной коррупционной схемы»

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  • 27.07.2026, 10:17
Силовики заявили о раскрытии «масштабной коррупционной схемы»

Задержаны 44 человека.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Минска задержали 44 человека в рамках масштабного коррупционного дела, сообщило МВД.

Речь идет о должностных лицах предприятий агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, строительства, транспорта, образования и других отраслей. Задержанным от 31 до 65 лет.

По данным следствия, задержанные получали вознаграждения от участников тендеров в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов.

В частности, они обеспечивали выбор этих участников в качестве поставщиков стройматериалов, электрооборудования и запчастей, контролировали своевременную оплату поставок.

Общая сумма взяток составила более 750 000 рублей.

Организатором схемы в МВД назвали учредителя нескольких фирм. По данным следствия, он разработал механизм распределения выплат, включая специальную формулу расчета сумм вознаграждений. Передавать взятки ему помогали подчиненные.

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