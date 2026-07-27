«Самая масштабная атака»: дроны ВСУ ударили по нефтебазе в Удмуртии 2 27.07.2026, 10:33

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БПЛА пролетели почти 2500 километров.

В российской Удмуртской Республике в понедельник, 27 июля, прогремели взрывы, местные жители сообщают об атаке дронов, пишет Telegram-канал Astra.

Сообщается об атаке на город Сарапул и его окрестности.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщает о вероятном попадании в окрестностях Сарапула, где виден дым.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов впоследствии подтвердил, что российская ПВО «отражает самую масштабную за последнее время атаку на объекты» республики. Он утверждает, что было сбито несколько беспилотников, а на местах попаданий работают оперативные службы.

Мониторинговый канал Supernova+ пишет о поражении нефтебазы «Горизонт».

Расстояние до границы с Украиной — почти 2500 км.

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