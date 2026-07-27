Минск захватили чайки
- 27.07.2026, 10:50
Экологи рассказали, как остановить нашествие.
Чайки становятся для столицы настоящей проблемой: пронзительные крики по ночам, разъедающий автомобильную краску помет и атаки на людей при защите выпавших из гнезда птенцов, пишет «Точка».
Эпицентр гнездования находится под Минском – в Гатово. На крыше кожевенного завода обитает самое крупное в континентальной Европе скопление чаек.
Именно оттуда птицы ежедневно атакуют Минск. Там для них идеальная кормовая база – мусорные баки, свалки и водоемы. При этом многие пернатые постепенно переселяются поближе к «столовой» – на крыши минских многоэтажек.
Как избавиться от «оккупантов»?
Кроме шума и порчи имущества, плюсы в таком соседстве все же есть, рассказала завлабораторией орнитологи НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Ирина Самусенко. Чайки поедают не только отходы жизнедеятельности человека, но также огромное количество грызунов и насекомых, отметила она.
Но уменьшить количество этих пернатых все же стоит. Уничтожать птиц по закону нельзя, но экологи предлагают иные варианты.
Например, разрушение гнезд. Применять этот метод борьбы с чайками разрешается с 15 августа до 15 февраля, отметила консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елизавета Реут.
Численность чаек ограничат также своевременный вывоз мусора и запрет на подкормку птиц. Еще один метод – использовать электрические отпугиватели, которые имитируют тревожные крики чаек или других птиц.
Как отметила Елизавета Реут, единственный гуманный путь отвадить чаек из спальных районов – устанавливать мусорные баки с крышками и не подкармливать птиц. При сужении кормовой базы они мигрируют обратно к природным водоемам.
Как отвадить птиц от балкона
Плюсов у балконов немало, но есть и жирный минус – их часто любят посещать птицы. А это означает шум, грязь, перья и даже испорченное имущество.
Tochka.by собрала самые эффективные и безопасные способы, которые позволят отвадить летающих раздражителей от балконов и лоджий.
Среди наиболее простых вариантов отпугивания птиц с балкона – использование специальных накладок на поручни. Чаще всего они выглядят как множество плотно расположенных шипов.
Можно их сделать самостоятельно из проволоки или пластиковых жгутов либо купить уже готовые. В таком случае пернатые просто физически не смогут приземлиться, а значит, облетят вашу территорию стороной.