Минск захватили чайки 27.07.2026, 10:50

Экологи рассказали, как остановить нашествие.

Чайки становятся для столицы настоящей проблемой: пронзительные крики по ночам, разъедающий автомобильную краску помет и атаки на людей при защите выпавших из гнезда птенцов, пишет «Точка».

Эпицентр гнездования находится под Минском – в Гатово. На крыше кожевенного завода обитает самое крупное в континентальной Европе скопление чаек.

Именно оттуда птицы ежедневно атакуют Минск. Там для них идеальная кормовая база – мусорные баки, свалки и водоемы. При этом многие пернатые постепенно переселяются поближе к «столовой» – на крыши минских многоэтажек.

Как избавиться от «оккупантов»?

Кроме шума и порчи имущества, плюсы в таком соседстве все же есть, рассказала завлабораторией орнитологи НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Ирина Самусенко. Чайки поедают не только отходы жизнедеятельности человека, но также огромное количество грызунов и насекомых, отметила она.

Но уменьшить количество этих пернатых все же стоит. Уничтожать птиц по закону нельзя, но экологи предлагают иные варианты.

Например, разрушение гнезд. Применять этот метод борьбы с чайками разрешается с 15 августа до 15 февраля, отметила консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елизавета Реут.

Численность чаек ограничат также своевременный вывоз мусора и запрет на подкормку птиц. Еще один метод – использовать электрические отпугиватели, которые имитируют тревожные крики чаек или других птиц.

Как отметила Елизавета Реут, единственный гуманный путь отвадить чаек из спальных районов – устанавливать мусорные баки с крышками и не подкармливать птиц. При сужении кормовой базы они мигрируют обратно к природным водоемам.

Как отвадить птиц от балкона

Плюсов у балконов немало, но есть и жирный минус – их часто любят посещать птицы. А это означает шум, грязь, перья и даже испорченное имущество.

Tochka.by собрала самые эффективные и безопасные способы, которые позволят отвадить летающих раздражителей от балконов и лоджий.

Среди наиболее простых вариантов отпугивания птиц с балкона – использование специальных накладок на поручни. Чаще всего они выглядят как множество плотно расположенных шипов.

Можно их сделать самостоятельно из проволоки или пластиковых жгутов либо купить уже готовые. В таком случае пернатые просто физически не смогут приземлиться, а значит, облетят вашу территорию стороной.

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