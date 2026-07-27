«Мадяр» сделал громкое заявление о дронах

«Мадяр» сделал громкое заявление о дронах10
- 27.07.2026, 10:57
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БПЛА — «черная смерть третьего тысячелетия».
Командующий украинским корпусом беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяр» заявил, что дроны кардинально изменили характер современной войны. В интервью Le Monde (перевод — сайт Charter97.org). он назвал беспилотники «черной смертью третьего тысячелетия» и рассказал о тактике ударов по Крыму и объектам в глубине России.
До начала полномасштабной войны Бровди занимался зерновым бизнесом. После вторжения России он вступил в территориальную оборону, а позже создал подразделение «Птицы Мадяра», которое со временем выросло в одну из самых известных украинских бригад беспилотников. В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание «Героя Украины» и поручил возглавить новый корпус беспилотных систем.
«Война превратилась в технологическое противостояние. Кто мог представить, что небольшие гражданские дроны станут таким оружием? Теперь я считаю, что дроны — это черная смерть третьего тысячелетия», — цитирует командира Le Monde.
В штабе подразделения в режиме реального времени анализируют ситуацию на фронте и ведут статистику потерь противника. Сам Бровди убежден, что ключевая задача корпуса — наносить российской армии потери быстрее, чем она способна восполнять их.
Командир также рассказал о продолжающихся ударах по военным и энергетическим объектам в Крыму и на территории России. По его словам, цель подобных операций — показать россиянам, что война затрагивает не только линию фронта. «Люди должны понять, что император голый», — заявил Бровди, говоря о снижении поддержки Путина, пишут авторы Le Monde.
В марте российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению. Несмотря на это, он заявил, что намерен и после войны заниматься развитием технологий беспилотных систем.