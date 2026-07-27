В Панаме разразился скандал из-за вербовки в российскую армию 1 27.07.2026, 11:33

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Генеральная прокуратура страны уже начала расследование.

Власти Панамы сообщили, что по меньшей мере 15 граждан страны были завербованы для участия в войне между Россией и Украиной. По официальным данным, один панамец погиб, а еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Le Figaro (перевод — сайт Charter97.org).

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Панамы Карлос Артуро Ойос заявил, что случаи вербовки фиксируются с 2025 года. При этом он не уточнил, на стороне какой из стран воюют граждане Панамы.

Часть добровольцев осознанно подписывала контракты, понимая возможные последствия. Однако некоторые могли стать жертвами обмана. Им якобы обещали работу охранниками или водителями строительной техники, тогда как в действительности они попадали в зону боевых действий. «Это смертельный риск», — предупредил Ойос, призвав граждан проявлять максимальную осторожность.

Министр по делам президентства Панамы Хуан Карлос Орийак назвал происходящее «позором» и подчеркнул, что панамские власти не имеют отношения к вербовке своих граждан. По его словам, государство не поддерживает подобные схемы и намерено выяснить все обстоятельства произошедшего.

Генеральная прокуратура Панамы уже начала два расследования после обращений родственников пропавших граждан. Одновременно Министерство иностранных дел направило запросы в посольства России и Украины, чтобы установить судьбу завербованных панамцев и получить дополнительную информацию.

Кроме того, этот вопрос обсуждался с представителями Москвы и Киева. Российская сторона заявила, что все иностранцы подписывают контракты добровольно.

«Панамские власти призывают граждан с осторожностью относиться к предложениям о работе за границей и тщательно проверять работодателей, поскольку подобные вакансии могут оказаться прикрытием для вербовки в вооруженный конфликт», пишет издание.

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