Z-блогера Ремесло снова отправили в психушку 2 27.07.2026, 12:07

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Илья Ремесло

Его обвиняют в распространении «фейков» про армию.

Арестованного по делу о распространении «фейков» и находившегося в СИЗО Z-блогера Илью Ремесло отправили в институт психиатрии имени Сербского, сообщил ТАСС источник, «близкий к медицинским кругам». Информацию подтвердил адвокат блогера Сергей Бадамшин, однако он не стал раскрывать причину, по которой это произошло. В воскресенье, 26 июля, адвокат также выложил в телеграм-канале фотографию, на которой он стоит у входа в институт. Бадамшин отметил, что ему «пришлось подъехать», поскольку у лица, сделавшего передачу Ремесло, забрали паспорт и не возвращали в течение 1,5 часов.

В середине июля у Z-блогера провели обыски и задержали его по обвинению в распространении «фейков» про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным осведомленных источников РБК, поводом стали его посты в телеграм-канале. 17 июля Басманный районный суд Москвы отправил Ремесло в СИЗО. Как сообщал Бадамшин, на 24 июля было назначено рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда об аресте блогера. В марте Ремесло выложил в телеграм-канале серию постов, в которых резко раскритиковал Владимира Путина, а также потребовал, чтобы тот ушел в отставку и был осужден как «военный преступник и вор». Спустя несколько дней блогера отправили в психиатрическую больницу, из которой он вышел через 30 дней, пишет The Moscow Times.

В конце апреля Ремесло дал интервью Ксении Собчак, в котором снова раскритиковал Путина. Он назвал его «главной причиной всех проблем в нашей стране», подчеркнув, что об этом знают «все», включая «военкоров» и лидеров общественного мнения. Однако, по его словам, «практически все» боятся сказать, что при Путине «наша страна опускается в это невозможное дно». При этом Ремесло призвал бороться с «путинизмом как явлением, а не с одним Владимиром Путиным», и спрогнозировал «тихий дворцовый переворот», который, по его мнению, может возглавить премьер Михаил Мишустин.

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