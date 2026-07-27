Мошенники заставили 11-летнюю минчанку спрятать деньги родителей за гаражами 3 27.07.2026, 12:50

Речь идет про тысячи долларов.

В милицию обратился житель Минска – его 11 летняя дочь стала жертвой телефонных мошенников. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Аферисты позвонили школьнице под видом сотрудников домофонной службы и под предлогом замены оборудования выманили код из СМС сообщения.

Далее с ребенком связался лжеправоохранитель. Он запугал девочку, заявив, что она невольно общалась с аферистами. Чтобы усилить давление, собеседник пригрозил проверкой: якобы к семье домой придут с обыском, чтобы выяснить, не замешаны ли родители в пособничестве.

Испугавшись, школьница собрала все семейные сбережения – 24 000 рублей в эквиваленте, спрятала деньги в пакет и оставила в условленном месте за гаражным кооперативом.

Оперативники задержали курьера, забравшего деньги. Им оказался 31 летний минчанин, который сам ранее стал жертвой обмана: поверил в историю о замене электросчетчиков, взял кредит на 65 тысяч рублей и передал средства аферистам. После этого, следуя указаниям «кураторов», он забрал деньги у обманутой девочки и отдал их следующему посреднику.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проверка продолжается. Правоохранители принимают меры для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности.

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