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Объявлен короткий список претендентов на литературную премию за лучшую белорусскую прозу

  • 27.07.2026, 13:07
Объявлен короткий список претендентов на литературную премию за лучшую белорусскую прозу
Фото: penbelarus.org

Имена победителей станут известны 7 октября.

В день рождения Ежи Гедройца белoрусский ПЕН-центр опубликовал короткий список номинантов на престижную литературную премию, которая носит имя этого польского деятеля.

«У фінал выйшлі шэсць выданняў, што адлюстроўваюць шырыню тэм, жанраў і мастацкіх падыходаў у сучаснай беларускай літаратуры», — отметили в ПЕН.

В короткий список вошли произведения:

«Цесля жыцця» — Сяргей Дубаўцэвіч (зашыфраваны ўдзел);

«Халодныя землі» — Аляксандр Карнаўх (Gutenberg Publisher, 2025);

«Лірнік» — Аляксандр Касцюковіч (зашыфраваны ўдзел);

«Радзіна» — Збых Слупоўскі (Галіяфы, Maraton, 2025);

«Боў і мерць у Хротне» — Дзяніс Трусаў (Kamunikat.org, 2025);

«Пентаквантар» (кнігі 1 і 2) — Арцём Шуканаў (Gutenberg Publisher, 2025);

В состав жюри в этом году вошли Сергей Календа, Сергей Дубавец, Яана Бернатович, Сергей Ковалев и Анна Янкута.

Имена победителей станут известны 7 октября — церемония награждения пройдет в Гданьске.

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