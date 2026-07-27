Объявлен короткий список претендентов на литературную премию за лучшую белорусскую прозу
- 27.07.2026, 13:07
Имена победителей станут известны 7 октября.
В день рождения Ежи Гедройца белoрусский ПЕН-центр опубликовал короткий список номинантов на престижную литературную премию, которая носит имя этого польского деятеля.
«У фінал выйшлі шэсць выданняў, што адлюстроўваюць шырыню тэм, жанраў і мастацкіх падыходаў у сучаснай беларускай літаратуры», — отметили в ПЕН.
В короткий список вошли произведения:
«Цесля жыцця» — Сяргей Дубаўцэвіч (зашыфраваны ўдзел);
«Халодныя землі» — Аляксандр Карнаўх (Gutenberg Publisher, 2025);
«Лірнік» — Аляксандр Касцюковіч (зашыфраваны ўдзел);
«Радзіна» — Збых Слупоўскі (Галіяфы, Maraton, 2025);
«Боў і мерць у Хротне» — Дзяніс Трусаў (Kamunikat.org, 2025);
«Пентаквантар» (кнігі 1 і 2) — Арцём Шуканаў (Gutenberg Publisher, 2025);
В состав жюри в этом году вошли Сергей Календа, Сергей Дубавец, Яана Бернатович, Сергей Ковалев и Анна Янкута.
Имена победителей станут известны 7 октября — церемония награждения пройдет в Гданьске.