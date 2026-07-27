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Двух политзаключенных осудили за участие в «экстремистском» формировании

  • 27.07.2026, 13:51
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Двух политзаключенных осудили за участие в «экстремистском» формировании
Глеб Герасимович и Александр Милькаманович
Фото: spring96.org

Об этом стало известно правозащитникам.

Политзаключенным Глебу Герасимовичу и Александру Милькамановичу вынесены приговоры за участие в «экстремистском» формировании. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Мужчин судили по ч. 2 ст. 361−1 УК («Участие в экстремистском формировании»). Они получили по шесть лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также штраф в размере 500 базовых величин каждому (около 22,5 тыс. рублей).

Задержание и уголовное преследование фигурантов связаны с решением КГБ от 30 июля 2025 года о признании коалиции инициатив Green Network «экстремистским формированием». В список проектов, объединенных этим названием, власти включили инициативы Belarus Beehive, «Зеленый Портал» и общественное объединение «Экодом». Также известно, что Герасимович и Милькаманович являются основателями белорусской стартап-школы Malimon.

Точные обстоятельства уголовного дела и подробности судебного процесса на данный момент неизвестны.

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