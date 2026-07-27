закрыть
27 июля 2026, понедельник, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гомельчанка попала под нашествие «роя мошек»

1
  • 27.07.2026, 14:19
  • 1,678
Гомельчанка попала под нашествие «роя мошек»

Насекомые «захватили» ее машину.

Жительница Гомеля Янина приехала на местный водоем отдохнуть, но попала под настоящую атаку мошек. Видео девушка выложила в Threads.

Рой насекомых облюбовал лобовое стекло автомобиля, пляж и местный городской водоем.

Wyświetl w Threads

В комментариях пользовательнице объяснили, что так происходит миграция муравьев. Молодые самки и самцы отращивают крылья и массово вылетают из старых муравейников в теплую влажную погоду для создания новых семей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова