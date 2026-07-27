Гомельчанка попала под нашествие «роя мошек»1
- 27.07.2026, 14:19
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Насекомые «захватили» ее машину.
Жительница Гомеля Янина приехала на местный водоем отдохнуть, но попала под настоящую атаку мошек. Видео девушка выложила в Threads.
Рой насекомых облюбовал лобовое стекло автомобиля, пляж и местный городской водоем.
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В комментариях пользовательнице объяснили, что так происходит миграция муравьев. Молодые самки и самцы отращивают крылья и массово вылетают из старых муравейников в теплую влажную погоду для создания новых семей.