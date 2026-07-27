У Кремля заканчиваются «легкие» деньги 4 27.07.2026, 14:02

2,330

Фото: Alexander NEMENOV / AFP/ Getty Images

Российские власти могут залезть в накопления пенсионеров.

Кремль постепенно исчерпывает наиболее удобные источники финансирования войны и вынужден искать новые способы пополнения бюджета. Россия пока не находится на грани экономического краха, однако стоимость каждого дополнительного рубля для государства становится все выше, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из первых источников средств стали активы частного бизнеса. С начала войны российские власти начали масштабную волну национализаций и конфискаций. По данным издания Cedar, с 2022 по конец 2025 года прокуратура потребовала изъять активы примерно на $60 млрд. Крупнейшим примером стал переход под контроль государства активов основателя «Русагро» Вадима Мошковича стоимостью около $7,6 млрд.

Затем давление усилилось на компании и государственные корпорации. Налог на прибыль для бизнеса вырос с 20% до 25%, а такие гиганты, как «Газпром», были вынуждены направлять значительные средства в бюджет. Однако возможности дальнейшего изъятия ресурсов у предприятий сокращаются.

Теперь Москва все активнее обращается к регионам и населению. Многие субъекты России сталкиваются с дефицитами, поскольку на них возложили расходы на выплаты семьям погибших военных, восстановление оккупированных территорий и региональные бонусы для контрактников.

«Кремль не скоро останется без денег, но он определенно теряет политически приемлемые способы их получения», — считают авторы Foreign Affairs.

Последним шагом может стать использование частных пенсионных накоплений граждан. Российские власти обсуждают перевод почти $40 млрд пенсионных средств под управление государства, что позволит направить дополнительные ресурсы на покрытие военных расходов.

«Санкции Запада действуют не столько через мгновенный экономический обвал, сколько через постепенное увеличение цены войны для российского руководства. Каждый новый источник финансирования требует все больших политических затрат», — пишут авторы материала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com