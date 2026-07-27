Водители показали рискованные обгоны на трассе в направлении Минска 27.07.2026, 14:36

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Ремонт дороги не помеха?

Дорожные работы вносят свои коррективы в схему движения. И да, это не всегда удобно, комфортно и привычно, но необходимо соблюдать требования разметки и знаков. Однако не все участники дорожного движения с этим согласятся. На форуме «Онлайнера» появилось видео, на котором зафиксирован опасный обгон. Давайте посмотрим.

На записи видно, что на трассе М3 в направлении Минска двигалась колонна машин. И вроде все спокойно, но один водитель все-таки решился на рискованный маневр.

— Ремонт дороги, вереница машин, сплошная желтая линия, перекресток, знаки, навстречу фура, но ему нужно, — комментирует автор видео.

— Водителю никто не сигналил, но за весь участок, где идут дорожные работы, это был единственный торопыга. Все спокойно ехали в колонне, — рассказал пользователь форума.

На форуме было опубликовано еще одно видео в продолжение темы обгонов. Эта ситуация произошла на трассе в направлении Логойска.

Обстановка как и на предыдущем видео: ремонт дороги, ограничители, соответствующие знаки и один торопящийся водитель.

Выехав на встречную полосу, водитель как минимум обогнал два автомобиля и едва ли не столкнулся с микроавтобусом, за которым, к слову, ехал еще один.

— Через несколько километров на уже разрешенных 120 км/час на четырехполосной дороге проехал мимо него. Он ехал очень спокойно: возможно, уже пришло осознание, что только что чуть не сотворил, — комментирует автор видео.

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