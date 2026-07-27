Москва? Петербург? Виктор Таран

27.07.2026, 15:14

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Виктор Таран

Фото: «Фейсбук»

Кто станет следующим.

Великобритания готовится передать Украине права интеллектуальной собственности на технологию радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Заявление премьер-министра Великобритании означает, что Украина сможет производить эти модули на собственных предприятиях, не завися от импорта. А значит, и не завися от вмешательства в целеуказание.

По сообщениям британских СМИ, Stone Cloak представляет собой компактную систему РЭБ, предназначенную для затруднения работы вражеских средств обнаружения беспилотников. Именно передача технологий, а не только готовой продукции, является одним из самых ценных форматов военно-технического сотрудничества между союзниками.

Собственное производство позволит быстрее наращивать объемы выпуска, адаптировать систему к боевому опыту и оперативно вносить необходимые изменения. А значит, наши дальнобойные дроны будут летать эффективнее и поражать лучше.

Москва? Петербург? Готовитесь?

Виктор Таран, «Фейсбук»

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