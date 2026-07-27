Что говорят инсайдеры об iPhone 18 Pro

Что говорят инсайдеры об iPhone 18 Pro1
- 27.07.2026, 15:19
Главным обновлением станет камера.
Apple готовится представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые могут стать одними из самых технологичных смартфонов компании. Новые модели получат серьезные улучшения камеры, более мощный процессор и измененный подход к запуску линейки, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Главным обновлением станет камера. По данным инсайдеров, iPhone 18 Pro впервые может получить систему с переменной диафрагмой, которая позволит пользователям вручную менять количество света, поступающего через объектив, и управлять глубиной резкости как в профессиональных камерах.
«Это будет не просто увеличение разрешения камеры, а серьезное изменение возможностей съемки», — пишут авторы The Independent. Ожидается также улучшение телеобъектива и появление новых сенсоров, которые должны повысить скорость работы камеры и снизить уровень шума.
Apple может изменить привычный график выхода смартфонов. По информации инсайдера Марка Гурмана, компания впервые может отказаться от единого осеннего запуска всей линейки. В сентябре 2026 года ожидаются только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone, тогда как обычный iPhone 18 может выйти весной 2027 года.
Цена новых моделей может вырасти. После повышения стоимости iPad и MacBook аналитики ожидают, что iPhone 18 Pro станет дороже примерно на $100. Предполагаемая стартовая цена iPhone 18 Pro может составить около $1 299, а iPhone 18 Pro Max — около $1399. Однако часть экспертов считает, что Apple сможет удержать стоимость за счет снижения цен на отдельные компоненты.
Смартфоны могут получить новый процессор A20, созданный по 2-нм техпроцессу, улучшенный модем C2 и увеличенные аккумуляторы. По слухам, iPhone 18 Pro Max получит батарею объемом до 5 567 мА·ч в версии без физической SIM-карты.
Apple также тестирует новые цвета корпуса, включая темно-красный оттенок Dark Cherry, а дизайн в целом будет похож на iPhone 17 Pro с уменьшенным Dynamic Island и более эффективным OLED-дисплеем.