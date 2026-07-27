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В минском «Евроопте» нашли «просрочку» и гнилые фрукты

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  • 27.07.2026, 15:46
В минском «Евроопте» нашли «просрочку» и гнилые фрукты

И не в первый раз.

Пользователь Threads под ником nikitosikc_ опубликовал фото прилавков одного из магазинов сети «Евроопт», на которых лежали гнилые лимоны и персики, а также творог «Савушкин продукт» с истекшим сроком годности.

«В магазине – ужас, — пишет он. — На полках лежит просрочка, а фрукты — гнилые. Куда вообще смотрят сотрудники и почему никто не наводит порядок?

«Евроопт», это замечено не раз, а на постоянной основе».

Фото: nikitosikc_/Threads
Фото: nikitosikc_/Threads
Фото: nikitosikc_/Threads
Фото: nikitosikc_/Threads

Многие пользователи написали, что сами не раз сталкивались с подобным. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Господи, хоть кто—то еще поднял эту тему! Сама недавно сталкивалась с тем, что фарш просроченный, грибы с плесенью. Это просто ужас.

— Самое печальное, когда такие ситуации становятся регулярными. Очень надеемся, что после огласки что-то изменится.

— В «Евроопте» еще и холодильники отвратительные. Заметила, что продукты, которые покупаю даже за несколько дней до конца срока, уже испорчены. Особенно это касается детских сосисок, йогуртов, молока. Вот прямо постоянные вопросы именно с товарами из этого магазина.

— С овощами и фруктами большой непорядок, много раз замечала.

— Гнилые фрукты почти во всех магазинах лежат по завышенным ценам.

— В Бресте такая же картина, улица Орловская.

— «Евроопт» стороной обхожу, помойка!

— В воскресенье 26 июля в Гродно на улице Южной в «Евроопте» из-за шелухи и гнилья еле пару луковиц выбрала, до тошноты запах был. Принесли насыпали и покупатели должны перебирать?

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