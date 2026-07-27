В минском «Евроопте» нашли «просрочку» и гнилые фрукты

В минском «Евроопте» нашли «просрочку» и гнилые фрукты1
- 27.07.2026, 15:46
И не в первый раз.
Пользователь Threads под ником nikitosikc_ опубликовал фото прилавков одного из магазинов сети «Евроопт», на которых лежали гнилые лимоны и персики, а также творог «Савушкин продукт» с истекшим сроком годности.
«В магазине – ужас, — пишет он. — На полках лежит просрочка, а фрукты — гнилые. Куда вообще смотрят сотрудники и почему никто не наводит порядок?
«Евроопт», это замечено не раз, а на постоянной основе».
Многие пользователи написали, что сами не раз сталкивались с подобным. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Господи, хоть кто—то еще поднял эту тему! Сама недавно сталкивалась с тем, что фарш просроченный, грибы с плесенью. Это просто ужас.
— Самое печальное, когда такие ситуации становятся регулярными. Очень надеемся, что после огласки что-то изменится.
— В «Евроопте» еще и холодильники отвратительные. Заметила, что продукты, которые покупаю даже за несколько дней до конца срока, уже испорчены. Особенно это касается детских сосисок, йогуртов, молока. Вот прямо постоянные вопросы именно с товарами из этого магазина.
— С овощами и фруктами большой непорядок, много раз замечала.
— Гнилые фрукты почти во всех магазинах лежат по завышенным ценам.
— В Бресте такая же картина, улица Орловская.
— «Евроопт» стороной обхожу, помойка!
— В воскресенье 26 июля в Гродно на улице Южной в «Евроопте» из-за шелухи и гнилья еле пару луковиц выбрала, до тошноты запах был. Принесли насыпали и покупатели должны перебирать?