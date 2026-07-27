Россия вынужденно вывела военных из Арктики 4 27.07.2026, 16:31

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Российский военный в Арктике

Фото: Associated Press

НАТО пора действовать.

Россия временно сократила военное присутствие в Арктике, перебросив часть средств ПВО на защиту объектов внутри страны, однако одновременно активно расширяет военную инфраструктуру у границ Финляндии и Норвегии. Такой вывод делает Fox News, проанализировав спутниковые снимки российских военных объектов (перевод — сайт Charter97.org).

C позиций на архипелаге Новая Земля и в районе Северодвинска исчезли десятки комплексов С-300 и С-400. Это связано с необходимостью защищать российские города, нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы от украинских ударов беспилотниками. «Россия сильно рискует в Арктике», — пишет издание.

При этом на северо-западном направлении Москва ускоряет строительство новых казарм, складов боеприпасов и объектов снабжения. В Печенге, недалеко от границ Норвегии и Финляндии, база в перспективе сможет разместить до 17 тысяч военнослужащих вместо нынешних семи тысяч. Аналогичные работы ведутся в Кандалакше и Петрозаводске.

Эксперт по вопросам обороны Катажина Зыск считает, что переброска систем ПВО отражает «растущее несоответствие» между количеством объектов, нуждающихся в защите, и имеющимися у России ресурсами.

Строительство новых объектов не означает неизбежной подготовки к нападению. Однако именно инфраструктура определяет, насколько быстро армия сможет развернуть крупные силы после окончания или заморозки войны в Украине. «Казармы, склады топлива и железнодорожные линии определяют, как быстро формирования смогут прибыть и как долго смогут вести боевые действия», — отмечает издание.

На этом фоне НАТО получило временное окно для усиления северного фланга. В статье говорится, что Альянсу необходимо ускорить развитие логистики, систем ПВО, защиты от беспилотников и военной инфраструктуры, пока Россия не сможет вновь перебросить крупные силы в Арктический регион.

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