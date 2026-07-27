Видеофакт: Снег под Гродно в середине лета

Видеофакт: Снег под Гродно в середине лета8
- 27.07.2026, 16:35
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Зимняя сказка в июле.
Пользовательница Threads под ником natalia_galushko1960 опубликовала видео, снятое сегодня днем в санатории «Озерный», который находится в Гродненском районе Беларуси.
На кадрах видно, что лужайка вокруг здания покрыта снегом, который образовался после сильного града с дождем.
«Вот что у нас в «Озерном» произошло за минут 10! Снега «навалило». И снег лежит! И дождь был, и град был. И получился снег!» - пишет она.
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Жители Гродно также публикуют фото, на которых видно, что в обастном центре выпали градины размером с перепелиное яйцо.