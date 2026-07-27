«Вторая армия третьего мира»12
- 27.07.2026, 11:21
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В Сети смеются над пьяными выходками российских моряков.
День ВМФ РФ закончился позором. Путин приехал в адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где его встретил почетный караул. После этого Путин вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, выступил перед ними и пообщался с награждёнными. Вместо парада — почетный караул во дворе здания.
В Сети появилось видео, как пьяные россияне отмечают день ВМФ РФ купанием в фонтане. Ролик собрал много ироничных комментариев:
«Вторая армия третьего мира».
«Учитывая их результаты, их скоро упразднят как вид войск».
«Сразу видно — культурная столица».
«Величие смехдержавы», — пишут в комментариях.