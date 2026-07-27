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«Вторая армия третьего мира»

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  • 27.07.2026, 11:21
  • 9,760
«Вторая армия третьего мира»

В Сети смеются над пьяными выходками российских моряков.

День ВМФ РФ закончился позором. Путин приехал в адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где его встретил почетный караул. После этого Путин вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, выступил перед ними и пообщался с награждёнными. Вместо парада — почетный караул во дворе здания.

В Сети появилось видео, как пьяные россияне отмечают день ВМФ РФ купанием в фонтане. Ролик собрал много ироничных комментариев:

«Вторая армия третьего мира».

«Учитывая их результаты, их скоро упразднят как вид войск».

«Сразу видно — культурная столица».

«Величие смехдержавы», — пишут в комментариях.

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