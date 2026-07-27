В Гомеле переняли «ноу-хау» из России 1 27.07.2026, 12:01

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При строительстве домов устанавливают боксы для кондиционеров.

При строительстве новых домов в Гомеле расширяют практику установки боксов для кондиционеров на фасаде. Один из примеров — многоэтажки на улице Косарева, на которые обратили внимание «Сильные Новости».

Новшество прокомментировали в соцсетях местные специалисты и отметили, что оно не сделает монтаж техники проще для жильцов — наоборот:

«Корзины расположены в максимально неудобных местах, что ведет к удорожанию монтажа кондиционера и его дальнейшего обслуживания. И такая ситуация во всех домах по городу, где предусмотрены такие «улучшения». Внешний вид — да, но для хозяина квартиры — нет».

Специалисты объяснили, что обычные монтажники не дотянутся до боксов, поэтому и для установки, и для обслуживания кондиционера придется заказывать услуги промышленного альпиниста.

Судя по госзакупкам, дома на Косарева возводил Гомельский домостроительный комбинат, а само ноу-хау переняли из России, отметили в комментариях.

Там тоже давно критикуют нововведение и наглядно объясняют, чем оно оборачивается на практике: жильцы устанавливают кондиционеры прямо под окнами, а боксы остаются пустыми.

Под одним из видео пояснили:

«Есть такое понятие стандартный монтаж — наружный блок под окно. На видео — установка в корзину с альпинистом, сумма увеличивается на стоимость услуги. И далее любые движения с наружным блоком, дозаправка, чистка — всегда будет альпинист».

С таким мнением согласились и добавили:

«Дешевле поставить под окно, потому что корзины в недоступном с окна месте стоят. Альпинисты и автовышки стоят кучу денег, и для обслуживания тоже снова за доступ кучу бабла отваливать нужно, а под окном или сбоку от окна в доступном месте устанавливать легче и дешевле, и можно легко обслуживать климатическую технику».

В Беларуси для установки кондиционера необходимо получать согласование в местном ЖКХ. Поэтому жильцов домов с боксами могут обязать ставить кондиционеры только в корзины.

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