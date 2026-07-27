Путин потерял дар речи 7 27.07.2026, 11:56

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Токаев передал «привет» от уважаемых людей.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Путиным в Омске сказал, что войну в Украине пора останавливать. Путин до сих пор не нашелся, что сказать в ответ. Хотя за прошедшие два дня поводы и возможности у него были. Но это не удивительно. Когда случаются действительно большие неприятности, Путин всегда уходит в глухую несознанку, пишет planbmedia.io.

Самое обидное, что заявление о необходимости прекращения войны Токаев сделал не просто публично. Он его сделал, находясь на территории России. Во время казахстанско-российского форума регионов в Омске. Причем сразу уточнил, что старается не только для себя.

«Ко мне поступает много сигналов, из Европы, из Соединенных Штатов Америки…. Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас…Люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как выйти из ситуации, — сказал Токаев. – Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить».

То есть, пацаны интересуются. Пацанам все это не нравится. Пацаны просили передать, что пора завязывать. Пока еще со всем уважением. Путин в ответ пообещал проинформировать Токаева о ходе и предпосылках в приватной форме.

Вместо Путина публично ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что заморозка конфликта до капитуляции Украины невозможна. А те, кто это предлагает, просто на самом деле не в курсе.

«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией», — сказал Песков.

То есть, пацанов, которые интересуются, Путин послал к печенегам. Но сделал это через своего пресс-секретаря. У него самого нужных слов, по крайней мере публично, не нашлось. И что характерно, уже не в первый раз.

О наступлении Украины в Курской области Путин молчал 36 часов. Про пожар в ТЦ Вишня в 2018 году, в котором погибли 60 человек, он высказался только через 40 часов. О захвате школы в Беслане в 2004 году вместо Путина тоже говорила его пресс-служба. Он сам выступил с публичным заявлением только после штурма, во время которого погибло больше 300 человек. Ну а дольше всего Путин искал нужные слова во время катастрофы с подводной лодкой Курск. Тогда слова нашлись только через четыре дня, когда лодка уже давно «утонула».

В общем, Путин теряет дар речи каждый раз, когда у него случаются действительно большие неприятности. Так что привет, который Токаев передал от уважаемых людей, сопоставим для Путина по ощущениям с украинским наступлением в Курской области. Когда мир внезапно так переворачивается, что даже не знаешь, что и сказать.

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