закрыть
27 июля 2026, понедельник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очереди на границе за выходные выросли в разы

  • 27.07.2026, 11:28
  • 1,332
Очереди на границе за выходные выросли в разы

Выезда ожидают сотни легковых авто.

За минувшие выходные автомобильные очереди у пунктов пропуска на границе со странами ЕС выросли более чем в три раза, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

— Количество грузового и легкового транспорта, ожидающего въезда в сопредельные страны, с пятницы увеличилось с 581 до 1900 единиц. Наибольшее скопление фиксируется на польском направлении — более 1400 транспортных средств, — рассказали в ГПК.

Сегодня, по состоянию на 10:00, свыше восьмисот легковых автомобилей и тысячи грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш