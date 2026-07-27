Очереди на границе за выходные выросли в разы 27.07.2026, 11:28

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Выезда ожидают сотни легковых авто.

За минувшие выходные автомобильные очереди у пунктов пропуска на границе со странами ЕС выросли более чем в три раза, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

— Количество грузового и легкового транспорта, ожидающего въезда в сопредельные страны, с пятницы увеличилось с 581 до 1900 единиц. Наибольшее скопление фиксируется на польском направлении — более 1400 транспортных средств, — рассказали в ГПК.

Сегодня, по состоянию на 10:00, свыше восьмисот легковых автомобилей и тысячи грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу.

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