Ученые: Овощи и фрукты могут храниться до шести недель 1 27.07.2026, 11:14

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Микробиолог рассказал, как это сделать.

Микробиолог из Университета Лестера Примроуз Фристоун рассказала, как сохранить фрукты и овощи свежими до шести недель. Эксперт утверждает, что правильное хранение продуктов может существенно продлить срок их хранения, пишет Daily Mail.

- Среда, в которой хранятся свежие продукты, может влиять на срок их годности, поэтому сроки годности не всегда могут быть точными. Фрукты и овощи — живые организмы, поэтому такие факторы, как влажность, температура, содержание газов в атмосфере, свет, продолжительность хранения и возможное микробное загрязнение, могут влиять на срок хранения продуктов, - говорит Фристоун.

Где нужно хранить фрукты и овощи, чтобы они дольше оставались свежими? Эксперт назвала правильное место для каждого продукта.

Холодильник

Хотя многие из нас кладут яблоки в вазу для фруктов, доктор Фристоун советует хранить их в холодильнике.

- Срок хранения яблок составляет около недели при комнатной температуре и от 3 до 4 недель в холодильнике. В идеале их следует хранить в ящике для овощей в холодильнике и мыть только перед употреблением, - говорит эксперт.

Ягоды также имеют срок хранения около недели в холодильнике. Но если на хотя бы одной ягоде появилась плесень, эксперт не советует есть остальные.

- Даже если плесень есть только на одной ягоде в упаковке, а остальные выглядят нормально, плесень всё равно может присутствовать. Это происходит потому, что токсины, вырабатываемые плесенью, называемые микотоксины, невидимы и проникают непосредственно в пищу, распространяясь на соседние продукты, — сказала доктор Фристоун.

Микотоксины, такие как афлатоксин Aspergillus, могут нанести серьёзный вред печени и связаны с раком печени.

Виноград и цитрусовые также лучше хранить в холодильнике.

- Цитрусовые обычно остаются свежими около недели при комнатной температуре и до месяца в холодильнике. Виноград может храниться несколько дней при комнатной температуре и до двух недель в холодильнике, — добавила доктор Фристоун.

В зависимости от степени зрелости бананов, они могут храниться до недели при комнатной температуре. Но их не стоит держать рядом с другими фруктами и овощами.

- Бананы выделяют много этилена, а яблоки — еще больше. И те, и другие могут преждевременно ускорить созревание других фруктов и овощей, что может привести к перезреванию, порче и появлению плесени. Поэтому лучше избегать хранения этих фруктов рядом с другими продуктами, - советует эксперт.

Овощи

Холодильник

Морковь и пастернак обычно отправляются в кухонный шкаф, но, по словам доктора Фристоун, их разумно перенести в холодильник.

- Морковь и пастернак можно хранить до двух недель в прохладной кладовой и более месяца в холодильнике. Просто убедитесь, что они хранятся в перфорированных пакетах для обеспечения циркуляции воздуха, - говорит Фристоун.

Огурцы и салат также лучше всего хранить в холодильнике вместе с грибами.

- Грибы хранятся всего один день при комнатной температуре и от трех до семи дней в холодильнике, — сказала доктор Фристоун.

Кладовая

Два овоща, которые обязательно должны быть в кладовой — это лук и картофель. Но эксперт не советует хранить эти овощи рядом друг с другом.

- Лук иногда может храниться более шести недель в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Не следует хранить его вместе с картофелем или другими овощами, выделяющими влагу, так как это приведет к росту грибка. Картофель также может храниться более шести недель в прохладном, темном, сухом месте, - подытожила Фристоун.

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