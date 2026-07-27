Путин беспомощен Давид Кириченко

27.07.2026, 10:41

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Фото: Getty Images

Зачем Украина бьет по Wildberries.

Поскольку никаких признаков того, что Владимир Путин планирует прекратить свое вторжение, по-прежнему нет, Украина последовательно расширяет кампанию стратегических ударов по российской территории. Она направлена на подрыв логистической системы, обеспечивающей работу кремлевской военной машины. Новый этап этой воздушной операции включает удары по ряду ключевым логистических объектов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, которые привели к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на распределительные комплексы Wildberries на прошлой неделе стали частью продолжающихся усилий Киева по реализации политики «дальнобойных санкций» против режима Путина. По его словам, пораженные распределительные центры использовались для снабжения российской армии в Украине, в том числе поставляя ей компоненты для производства беспилотников и навигационное оборудование, подпадающие под санкции. При этом удары уничтожили и большие объемы обычных коммерческих товаров, и многих российские предприниматели принести серьезные финансовые убытки.

Удары украинских беспилотников по складам Wildberries привели к появлению мощных кадров военных разрушений: огромные клубы черного дыма были видны по всему Подмосковью и в небе над рядом городов на юге страны. Когда-то подобные картины были немыслимы в путинской России, но теперь они становятся все более привычными. В последние месяцы Украина неоднократно поражала значимые российские объекты, включая нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и Московский нефтеперерабатывающий завод. Между тем атаки украинских дронов по огромной энергетической инфраструктуре России сегодня происходят практически ежедневно.

Помимо материального ущерба, нанесенного этими ударами, воздушная кампания Украины меняет и настроения российского общества. Многие россияне привыкли воспринимать вторжение в Украину как далекую внешнюю войну, которая их непосредственно не касается. Однако по мере того как видео последствий украинских атак становятся все более привычной частью российских социальных сетей, становится все труднее игнорировать очевидный вывод: война, которую Путин развязал в 2022 году, возвращается на территорию самой России.

Москва делает все возможное, чтобы скрыть неудобные для властей экономические данные, поэтому реальные последствия украинских ударов пока трудно измерить. Однако уже имеющейся публичной информации достаточно, чтобы увидеть тревожную тенденцию: российская логистика стремительно дает сбои.

В настоящее время страна переживает беспрецедентный топливный кризис: дефицит привел к введению ограничений на продажу бензина и отчаянным попыткам найти дополнительные источники импорта. Цены на топливо стремительно растут, а очереди на заправках становятся все длиннее. Если ситуация не изменится в ближайшее время, нынешний дефицит топлива начнет сказываться на всех секторах экономики — от сельского хозяйства до транспорта, создавая угрозу масштабных сбоев в снабжении продовольствием и другими товарами первой необходимости.

Восстановление ущерба, нанесенного крайне уязвимой российской энергетической отрасли, вероятно, потребует значительного времени. Например, Московский нефтеперерабатывающий завод, поврежденный украинскими дронами в июне, по оценкам отраслевых источников, на которые ссылается Reuters, может оставаться выведенным из эксплуатации до 2027 года. Работы по восстановлению будут дополнительно осложнены необходимостью получения заменяющих компонентов, поставки которых Кремлю может быть трудно обеспечить из-за санкционных ограничений.

Ситуация на море для России выглядит, возможно, еще более неблагоприятной. В последние недели Украина резко усилила атаки на российское судоходство в Черном и Азовском морях: по сообщениям, под удары попали сотни судов. Это создает риск кризиса для российской морской логистики по сценарию Ормузского пролива, когда грузы нефти и других ключевых экспортных товаров просто не смогут попасть на международные рынки, сообщает CNN.

Сильнее всего от этой кампании страдает оккупированный Россией Крым. Украинская стратегия изоляции полуострова продолжается уже несколько месяцев: маршруты снабжения находятся под контролем беспилотников, а энергетические объекты регулярно подвергаются атакам. К началу июля оккупационным властям пришлось признать, что они больше не могут гарантировать ежедневную продажу бензина или предоставлять точные графики его распределения.

Бросающаяся в глаза еспособность России защитить свое воздушное пространство от украинских ударов стала для Владимира Путина тяжелым личным ударом и разрушила тщательно выстроенный им образ всесильного лидера. Успех Украины объясняется сразу несколькими факторами. Один из главных — принятое еще в начале войны решение сделать ставку на собственное производство беспилотников и ракет. Не меньшую роль сыграли и огромные размеры Российской Федерации: из-за протяженности территории страна оказалась крайне уязвимой, а ограниченного числа систем противовоздушной обороны зачастую просто не хватает, чтобы отражать массированные налеты украинских дронов, поражающих цели далеко в глубине российской территории.

Украина надеется на то, что последовательное разрушение логистической основы российской военной машины в конечном итоге заставит Путина перейти к содержательным мирным переговорам. На нынешнем этапе стратегической воздушной кампании в Киеве считают, что им уже удалось развеять любые иллюзии о том, будто Россия может вести войну против Украины, оставаясь при этом в безопасности от ответных ударов на собственной территории. «Мы полностью уничтожили саму идею существования у России стратегического тыла», — заявил Владимир Зеленский на недавнем саммите НАТО в Анкаре.

Пока Москва стремится преуменьшить последствия украинской ударной кампании. Российские официальные лица отвергают утверждения о том, что атаки украинских беспилотников и ракет усиливают давление на Путина, вынуждая его искать пути завершения войны. В начале июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея о том, будто усиление украинских атак может приблизить мирное соглашение, является «заблуждением».

Если Украине удастся сохранить нынешний импульс и после окончания лета, Кремлю будет все труднее столь же пренебрежительно отмахиваться от последствий украинских ударов. Логистические проблемы уже подрывают способность России продолжать вторжение и одновременно нарушают привычную жизнь внутри страны. Зимой эти трудности вполне могут перерасти в настоящий кризис, который станет серьезной проверкой для российского общества. Путин изо всех сил пытался оградить россиян от реалий развязанной им войны, но, похоже, уже не способен защитить их от последствий усиливающейся украинской воздушной кампании.

Давид Кириченко, New Voice

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