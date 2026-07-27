Порт, здание ФСБ: мощные взрывы прогремели в Ростове и Белгороде 4 27.07.2026, 7:51

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Массовые атаки дронов ВСУ.

В ночь с 26 на 27 июля и утром 27 июля территория страны-агрессора РФ подверглась серии дроновых атак. Под ударом — Ростов-на-Дону и Белогород, пишет New Voice.

В Белгороде прогремела серия взрывов, начались пожары. По предварительным данным, несколько дронов ударили по территории УФСБ в Белгородской области на улице Преображенская. Об этом сообщают местное издание «Пепел.Белгород» и мониторинговый канал Exilenova+. Издание пишет, что на месте удара по зданию ФСБ начался пожар.

Позднее стало известно ещё об одном взрыве дрона — во дворе многоквартирного дома №79 на улице Богдана Хмельницкого в центре Белгорода, где также вспыхнул пожар.

В ту же ночь атаке подвергся и Ростов-на-Дону. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщал о сильных взрывах в городе и предполагаемых ударах по железнодорожной инфраструктуре.

Позже в том же канале появилась информация о попадании в районе городского порта — там также зафиксированы «прилёты».

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