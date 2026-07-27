Трусость есть трусость
- Александр Невзоров
- 27.07.2026, 7:33
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Режим откровенно боится.
Трусость есть трусость, как ее не назови. Миллионы причитаний «о безопасности» — это паршивая маскировка страха.
Особенно потешен откровенный ужас военных моряков.
Да.
Парад кораблей Военно-Морского флота РФ в СПБ опять отменен, как и широкое празднование сей даты, столь важной для культа победобесия.
Все праздничные мероприятия перенесены в подворотню и проходной двор.
Режим откровенно боится.
Ему мерещатся дроны, пламя и бульканье пущеных на дно Невы посудин ВМФ.
Несомненно, для страха есть все основания.
Корветы, МРК, миноносцы и прочее — отличные мишени. А ВСУ набила руку на истреблении русских военно-морских лоханок.
Прущий по Неве фрегат с флажочками - абсолютно беззащитен. Расстояние «до цели» теперь роли не играет.
А публичное утопление даже одного кораблика на параде — это страшный выстрел «прямо в ум» народный.
Но полная отмена водного шествия — это удар еще сильнее, ибо она дырявит не одно судно, а само победобесие. А оно — важнейшая основа бреда о русском военном «величии».
Александр Невзоров, Telegram