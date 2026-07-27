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Трусость есть трусость

  • Александр Невзоров
  • 27.07.2026, 7:33
  • 1,208
Трусость есть трусость
Александр Невзоров

Режим откровенно боится.

Трусость есть трусость, как ее не назови. Миллионы причитаний «о безопасности» — это паршивая маскировка страха.

Особенно потешен откровенный ужас военных моряков.

Да.

Парад кораблей Военно-Морского флота РФ в СПБ опять отменен, как и широкое празднование сей даты, столь важной для культа победобесия.

Все праздничные мероприятия перенесены в подворотню и проходной двор.

Режим откровенно боится.

Ему мерещатся дроны, пламя и бульканье пущеных на дно Невы посудин ВМФ.

Несомненно, для страха есть все основания.

Корветы, МРК, миноносцы и прочее — отличные мишени. А ВСУ набила руку на истреблении русских военно-морских лоханок.

Прущий по Неве фрегат с флажочками - абсолютно беззащитен. Расстояние «до цели» теперь роли не играет.

А публичное утопление даже одного кораблика на параде — это страшный выстрел «прямо в ум» народный.

Но полная отмена водного шествия — это удар еще сильнее, ибо она дырявит не одно судно, а само победобесие. А оно — важнейшая основа бреда о русском военном «величии».

Александр Невзоров, Telegram

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