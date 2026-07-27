Трусость есть трусость Александр Невзоров

27.07.2026, 7:33

1,208

Александр Невзоров

Режим откровенно боится.

Трусость есть трусость, как ее не назови. Миллионы причитаний «о безопасности» — это паршивая маскировка страха.

Особенно потешен откровенный ужас военных моряков.

Да.

Парад кораблей Военно-Морского флота РФ в СПБ опять отменен, как и широкое празднование сей даты, столь важной для культа победобесия.

Все праздничные мероприятия перенесены в подворотню и проходной двор.

Режим откровенно боится.

Ему мерещатся дроны, пламя и бульканье пущеных на дно Невы посудин ВМФ.

Несомненно, для страха есть все основания.

Корветы, МРК, миноносцы и прочее — отличные мишени. А ВСУ набила руку на истреблении русских военно-морских лоханок.

Прущий по Неве фрегат с флажочками - абсолютно беззащитен. Расстояние «до цели» теперь роли не играет.

А публичное утопление даже одного кораблика на параде — это страшный выстрел «прямо в ум» народный.

Но полная отмена водного шествия — это удар еще сильнее, ибо она дырявит не одно судно, а само победобесие. А оно — важнейшая основа бреда о русском военном «величии».

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com