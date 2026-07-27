Алла Пугачева сломала ногу и тазобедренный сустав
- 27.07.2026, 6:00
На публику она с весны выходит с палочкой.
Выступившая против войны российская певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным посетила музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» в Юрмале. На мероприятии певица появилась с тростью, что вызвало вопросы у поклонников.
Примадонна рассказала, что причиной стала серьезная травма, после которой ей пришлось долго восстанавливаться.
«Я четыре месяца была обездвижена. Я упала, сломала ногу, тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно», — призналась Пугачева.
По словам артистки, врачи предупреждали ее, что процесс восстановления может занять около полугода. Сейчас она все еще испытывает боль, но продолжает возвращаться к привычному образу жизни.
Также Пугачева опровергла слухи о том, что якобы перенесла операцию на сердце.
Певица объяснила, что использует трость не постоянно, а только в ситуациях, когда вокруг много людей и ей нужна дополнительная уверенность. Она отметила, что после травмы некоторое время старалась ходить осторожно, из-за чего окружающие сделали выводы о ее состоянии.