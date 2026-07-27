Что стоит за резким выступлением Токаева? 27.07.2026, 6:45

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

ФОТО: WSJ

Путин не прошел тест.

Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время общения с Владимиром Путиным озвучил позицию, которую многие другие политики не решаются высказывать напрямую.

По мнению журналиста, реакция российского диктатора показала, что он не готов менять свой курс и намерен продолжать войну против Украины.

Свое мнение Муждабаев высказал в интервью Роману Цимбалюку на YouTube. Он отметил, что слова Токаева стали своеобразной проверкой для Путина, а поведение главы Кремля, по его оценке, продемонстрировало его нежелание идти на компромиссы.

«Он его предупредил обо всем. Он сказал то, чего Путин не слышит, и Запад увидел реакцию, что Путин упертый, что не сделает ни шагу назад в данный момент. Он, как хулиган, насупился. Конечно, это такой психологический тест — вот с таким насупленным Путиным придется иметь дело всем: и западным лидерам, и Украине», — заявил Муждабаев.

Журналист также отметил, что Токаев, по его мнению, фактически озвучил то, что должны были бы говорить представители российской оппозиции, которых часто называют «хорошими русскими».

По словам Муждабаева, президент Казахстана не стал обвинять Украину за удары по объектам, связанным с Россией, а призвал Москву осознать последствия продолжения войны.

«Токаев оказался самым хорошим из “хороших русских”, потому что он не предъявляет Украине никаких претензий. Он по сути дела сказал то, что должны постоянно говорить “хорошие русские”: не “Украина, не бей по складам”, а сказать, что все закончится плохо, что никакой прекрасной России не будет, что Путин проиграет и лучше остановиться», — отметил журналист.

Муждабаев добавил, что, по его мнению, позиция Токаева оказалась более прямой, чем заявления многих российских оппозиционных деятелей.

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