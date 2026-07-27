Путин снова отрицает, что начал войну против Украины 27.07.2026, 6:30

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И обвиняет Европу

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался переложить ответственность за полномасштабное вторжение на Украину и западные страны. По его словам, Москва якобы лишь «ответила» на действия Киева.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «СМОТРИ».

Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну, а была вынуждена реагировать на события, которые, по его версии, были спровоцированы Украиной при поддержке Запада.

«Мы не начинали никакой войны, мы отвечали на действия Украины, развязавшей боевые действия при содействии Запада», — заявил российский лидер.

При этом фактические данные о войне указывают на то, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

На фоне продолжения боевых действий, ударов по российским военным объектам и давления со стороны международных партнеров вокруг Кремля усиливаются дискуссии о последствиях войны для России. Украинские успехи на поле боя и экономические проблемы, связанные с войной, усиливают давление на российское руководство.

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